بـ4 مليارات ريال.. سعود بن نايف يدشن 58 مشروعاً تنموياً في حفر الباطن

تتضمن "منفذ الرقعي الجديد" بقيمة إجمالية تصل لنحو 1.6 مليار ريال

يدشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء المقبل، 58 مشروعاً تنموياً لعددٍ من الجهات والهيئات الحكومية في محافظة حفر الباطن، بقيمةٍ تقارب أربعة مليارات ريال، بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

ويدشن أمير المنطقة مشروع "منفذ الرقعي الجديد" الرابط بين المملكة ودولة الكويت، والذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.6 مليار ريال، يتضمن تطويراً شاملاً لأعمال المنفذ، وزيادةً في عدد كبائن إنهاء إجراءات السفر، ويعد المنفذ نقلةً نوعيةً ستسهم في مواكبة حركة السفر المتزايدة بين البلدين، ويشمل المشروع المباني الإدارية للأجهزة الحكومية المختلفة العاملة في المنفذ.

كما يدشن وحدة قسطرة وجراحة القلب بمستشفى حفر الباطن المركزي، بتكلفة إجمالية تتجاوز 13 مليون ريال، مزود بأحدث أجهزة القسطرة والعلاج على مستوى المملكة، كما يدشن نظام "عنايتي" الإلكتروني والذي يسهل الربط الإلكتروني بين اللجنة الطبية بالمحافظة والمرضى، وسيسهم بشكلٍ فعال في إصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب وغيرها من الخدمات المقدمة للمرضى، وتقدر تكلفة النظام بحوالي 153 ألف ريال.

وسيدشن الأمير سعود مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بقيمة تتجاوز 2.5 مليون ريال، يسهم في التقليل من إرسال العينات لخارج المحافظة، وإرسال التقارير الشرعية للإدارات المختلفة، ويدشن سموه مشروع الإسكان بمستشفى حفر الباطن المركزي، والذي سيخدم 720 نزيلاً، بقيمة تتجاوز 63 مليون ريال.

كما يدشن عدداً من مشروعات أمانة حفر الباطن والتي تتجاوز قيمتها 1.156 مليار ريال، تشمل مشروعات الطرق والمباني ودرء مخاطر السيول، ومشروعات الحدائق وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة، ومشروعات جامعة حفر الباطن التي تشمل (مشروع الموقع العام لكليات البنات) و(مشروع التحول الرقمي لجامعة حفر الباطن).

وسيقوم أمير الشرقية بوضع حجر الأساس لعددٍ من مشروعات جامعة حفر الباطن هي: مشروع مبنى الفصول الدراسية للطلاب والطالبات، مبنى كلية العلوم التطبيقية، مشروع تطوير البنية التحتية للحرم الجامعي، الاستاد الرياضي والمرافق الرياضية بالحرم الجامعي للجامعة)، وتقدر تكلفة هذه المشروعات بحوالي 138 مليون ريال.

كما سيدشن المرحلة الثالثة من مشروع شبكات الصرف الصحي بالمحافظة، بتكلفة تتجاوز 35 مليون ريال، ومشروعات الطاقة الكهربائية التي تتضمن إيصال التيار الكهربائي إلى 4300 وحدة، بتكلفة تقدر بنحو 3 ملايين ريال، ومشروع تعزيز الشبكة الكهربائية في حفر الباطن بتكلفة إجمالية 4.7 مليون ريال، ومشروع تطوير في محطة القيصومة المركزية تقدر تكلفته بنحو 456 مليون ريال.