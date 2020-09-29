"الصحة": تسجيل 539 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 696 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، تسجيل 539 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 334187 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 696 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 318542 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 27 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4739 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10906 والحالات الحرجة 1005 حالة.