





15

في وقت تروِّج فيه أنقرة لنفسها على أنها مُصنِّعة ومُصدِّرة للصناعات العسكرية عالميًّا

شاهد .. موقف محرج لـ"أردوغان": تعطُّل أول محرك هليكوبتر تركي لحظة تشغيله أمامه

شهد حفل تسليم أول محرك هليكوبتر تركي محلي الصنع، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، موقفًا محرجًا؛ إذ تعطّل تشغيل المحرك الذي أُقيم الحفل من أجل التباهي به.



ووفقًا لموقع تركيا الآن، يأتي ذلك في وقت تروِّج فيه تركيا لنفسها على أنها واحدة من مُصنِّعي ومُصدِّري الصناعات العسكرية عالميًّا، فيما تكشف واردات البلاد من قطع السلاح ومدخلات الإنتاج الرئيسة أن أنقرة ليست سوى مجمع لشركات أسلحة عالمية.



وخلال لقطات، بثها التلفزيون التركي على الهواء البارحة، حاول المشاركون في الحفل تشغيل محرك هليكوبتر تركي محلي الصنع دون جدوى؛ ليسأل الرئيس التركي وزير دفاعه خلوصي أكار: «ونحن الآن نرى افتتاح تشغيل المحرك.. هل نحن جاهزون يا سيد خلوصي؟»، دون أن يتلقى ردًّا عمليًّا.



فيما نشر حساب الشؤون التركية مقطع الفيديو عبر حسابه بتويتر، وترجمه باللغة العربية.



من جهته، توعّد المدير العام لشركة (TUSAŞ Motor Sanayii AŞ)، المسؤولة عن الحفل، محمود فاروق أكشيت، مَن تسببوا في الموقف بالملاحقة قائلاً: "لن نسامح من يريدون تخريب الحفل".



وخلال الحفل أكد أردوغان محاولاً التخفيف من حرج موقفه، مستندًا إلى نظرية المؤامرة، وقال إن هناك من يحاول تقويض الصناعة الدفاعية لتركيا.