أمريكا: ستفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي

حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني مازالت فعّالة من الإدارة الأمريكية

أعلن المبعوث الأمريكي لإيران، إليوت أبرامز، عن المزيد من العقوبات على طهران خلال أسابيع، حسب العربية نت.

وفي التفاصيل، قال "أبرامز": "سنفرض عقوبات على 4 كيانات تدعم برنامج إيران الصاروخي"، موضحًا أن "الكيانات الـ4 الداعمة لبرنامج إيران الصاروخي مقرها الصين وروسيا".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، قبل أسبوع، عقوبات على مؤسسة "بنياد مستضعفان" التابعة للمرشد الأعلى في البلاد علي خامنئي، حيث طالت العقوبات شركات تعدين ونفط ونقل إيرانية.

كما استهدفت وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي، إضافة إلى عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بطهران.

وأتت تلك العقوبات في وقت لا تزال فيه حملة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني فعّالة بشكل غير عادي من قِبل الإدارة الأمريكية.

وجعلت تلك الحملة الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة عملة وسط تزايد الدين العام والتضخم الشديد الذي بات يضرب البلاد.