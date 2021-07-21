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الرئيس العام أشاد بالجهود التي قدمها داعيًا الله أن يكتب له الأجر والمثوبة

خطيب عرفة وعيد الأضحى بالمسجد الحرام.. السديس يكرم "بندر بليلة"

كرم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمها الدكتور بندر بليلة وإمامته الحجاج في عرفات وإمامته لصلاة العيد، داعيا الله -عز وجل- أن يكتب له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.