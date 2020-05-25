ترامب يمنع رحلات الجو من البرازيل: تحولت إلى بؤرة كورونا

أوبراين: القيود ستساعد على ضمان عدم دخول مزيد من المصابين

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف الرحلات الجوية القادمة من البرازيل، معتبرًا أنها أصبحت بؤرة جديدة لفيروس كورونا، وفقًا لما أكد البيت الأبيض، أمس الأحد.

وأعلن البيت الأبيض أنه سيمنع الأجانب من السفر إلى الولايات المتحدة إذا كانوا قد زاروا البرازيل خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفق رويترز: يأتي القرار بعد يومين من تحول البرازيل إلى ثاني أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقالت كايلي مكيناني السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: إن القيود الجديدة ستساعد على ضمان ألا يجلب الأجانب المزيد من حالات العدوى إلى الولايات المتحدة.

وأضافت: لكن الحظر لا يسري على تدفق التجارة بين البلدين.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين قال في وقت سابق من أمس الأحد: إنه من المرجح أن يفرض ترامب حظرًا على المسافرين القادمين من البرازيل، بعدما وصلت حالات الإصابة بها بفيروس كورونا هناك إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وذكر أوبراين لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية الأمريكية: "نأمل أن يكون ذلك مؤقتًا. لكننا وبسبب الوضع في البرازيل، نتجه لاتخاذ كل خطوة ضرورية لحماية الشعب الأمريكي".

ذكر أوبراين أن الخطوة في الوقت الراهن تستهدف البرازيل، وأن البيت الأبيض قد ينظر في فرض حظر على دول أخرى في أمريكا اللاتينية "على حسب كل دولة".

وكان ترامب قد أوقف الرحلات الجوية القادمة من عدد كبير من الدول ، بدءاً من الصين ثم أوروبا.

كما دخلت كندا والمكسيك المجاورتان في اتفاقات مشتركة مع الولايات المتحدة لمنع معظم حالات السفر غير الضرورية.