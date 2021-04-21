مركز إدارة الدين يقفل طرح أبريل 2021م من صكوك المملكة المحلية بالريال

تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر أبريل 2021م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر عن المركز؛ فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية للعام 2021م التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين بداية العام المالي عبر موقعه الإلكتروني، التي تمت جدولتها بحسب ما يتناسب مع أيام عمل السوق الدولية والمتعلقة بإعلانات الإصدار ومواعيد التسوية.