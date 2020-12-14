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تُصحَب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد": حالة أتربة مثارة على تبوك حتى الـ9 مساء

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمّن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.