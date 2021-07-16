"الصحة": تسجيل 1298 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1428 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، تسجيل 1298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 507423 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1428 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 488,346 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8048 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11029 والحالات الحرجة 1400 حالة.