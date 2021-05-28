الولايات المتحدة تسجّل 22,138 إصابة و615 وفاة جديدة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وإجمالي الوفيات يصل 590,212 حالة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 22,138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و615 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 33,041,551، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 590,212.