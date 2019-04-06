انفجار غامض يقتل 3 إيرانيين في ورشة للجيش

تقع في ميناء بندر عباس

قتل ثلاثة إيرانيين اليوم (السبت) في انفجار بطارية غواصة في ورشة لإصلاح السفن تابعة للجيش الإيراني.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، في موقعها على الإنترنت أن القتلى من موظفي وزارة الدفاع، وأن الورشة في ميناء بندر عباس ويجري فيها بناء وإصلاح السفن العسكرية والغواصات، وفقاً لـ"رويترز".



ولم تورد الهيئة أي معلومات حول ملابسات انفجار البطارية.