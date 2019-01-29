تغير لافت.. فرنسا توافق على استقبال مواطنيها المنضمين لـ"داعش"

"الخارجية" قالت: سيواجهون أقسى الإجراءات القانونية

فتحت فرنسا، اليوم (الثلاثاء)، الباب أمام إعادة أكثر من مئة مقاتل محتجزين في سوريا إلى الأراضي الفرنسية؛ في تغير لافت لسياستها سببه عزم واشنطن على سحب قواتها من سوريا.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "نظراً للتطور في الوضع العسكري في شمال شرق سوريا، والقرارات الأميركية، ولضمان أمن الفرنسيين؛ فإننا ندرس جميع الخيارات لتجنب فرار وانتشار هؤلاء الأشخاص الخطرين".

وأضافت: "إذا اتخذت القوات التي تحرس المقاتلين الفرنسيين قراراً بطردهم إلى فرنسا، فسيتم وضعهم فوراً في تصرف القانون".

وذكرت "الوزارة" أن المقاتلين الذين انضم العديد منهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، سيواجهون أقسى الإجراءات القانونية.



وتشعر فرنسا بالقلق من أن يفرج عن السجناء الذين تحتجزهم القوات التي يقودها الأكراد، أو أن يفروا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عزمه على سحب قواته من سوريا.

وحتى اليوم كان المسؤولون الفرنسيون يصرون على أنه يجب محاكمة المقاتلين وزوجاتهم وسجنهم في سوريا، فيما عرضوا إعادة أطفال المقاتلين ووضعهم لدى أقاربهم في فرنسا.