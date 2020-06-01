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أكدت أن الخبراء يحاولون تحديد عدوى الفيروس وهل تتداخل مع أمراض أخرى؟

تقارير عالمية: موجة ثانية لـ "كوفيد-19" في الخريف والعدوى مختلطة

كشفت تقارير صحية روسية أنه من المحتمل جداً أن تكون الموجة الثانية لـ "كوفيد-19" في الخريف المقبل، وليس مستبعداً أن تكون العدوى مختلطة بحسب روسيا اليوم.

ووفقاً لرئيسة هيئة الرقابة الصحية في روسيا آنا بوبوفا فقد أكدت أن الخبراء والأطباء يحاولون حالياً تحديد عدوى "كوفيد-19" وهل ستكون مختلطة مع أمراض البرد الأخرى التي تبدأ بالانتشار في الخريف مثل الإنفلونزا وغيرها مما يعجل بسرعة ابتكار اللقاح المضاد لنوع الإنفلونزا المحتمل.

وأضافت بأن الأشخاص الذين لقحوا ضد الإنفلونزا سيكونون محصنين منها بالدرجة الأولى، وهذا بالطبع يخفض بدرجة كبيرة من المخاطر الناتجة عن الإصابة بـ "كوفيد-19" مشيرة إلى أن الفيروس يجبر الأطباء على الإسراع في ابتكار لقاح مضاد لإنفلونزا الموسم المقبل، وإنتاج كميات كبيرة منه والبدء سريعاً في تلقيح أكبر عدد من الناس.

ولفتت إلى أن هناك معلومات تشير إلى احتمال انتقال الفيروسين من الشخص المصاب إلى الآخرين، ما ستكون له نتائج مؤلمة، وهذا بالطبع سيكون من الصعب تحمله، لذلك نفكر منذ الآن في كيفية حماية الناس في فصل الخريف.