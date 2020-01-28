حقيقة انضمام "كورونادو" لـ"الهلال" وعودة "غوميز" لـ"غلطة سراي"

المحترف البرازيلي لدى الشارقة: سمعت مثل الجماهير هذه الشائعات

نفى المحترف البرازيلي بنادي الشارقة، اللاعب إيجور كورنادو، وجودَ أي عرض من جانب فريق الهلال لضمّه إلى صفوفه في الفترة القادمة.

وقال اللاعب عبر قناة "دبي" الرياضية: إنه سمع -مثل الجماهير- بتلك الشائعات التي انتشرت؛ مبينًا أنه لم يتلقَّ أي عرض انضمام للهلال.

وأكد اللاعب أنه سعيد في ناديه الحالي (الشارقة)، والعيش في الإمارات، وأن كل تركيزه الحالي منصبّ على قيادة ناديه نحو منصات التتويج.

وقد تحدثت الصحف التركية الصادرة صباح اليوم عن عودة محترف الهلال بافيتمبي غوميز لغلطة سراي التركي من جديد، على بداية الموسم المقبل.

وتَبيّن أن الصحف كانت ناقلة لأحد التقارير السعودية التي كانت تتحدث عن احتمالية رحيل اللاعب عن الهلال، دون وجود مصدر لها يؤكد رحيل اللاعب أو ينفيه.