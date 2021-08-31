الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي

"بلينكن": السعودية تعرَّضت لأكثر من 240 هجومًا من الميليشيا





واس- واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن إدانة الولايات المتحدة بشدة هجوم الحوثيين ‏الأخير على السعودية، الذي استهدف مطار أبها الدولي؛ ما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين، وإلحاق أضرار ‏بإحدى الطائرات المدنية.

‏وقال "بلينكن" في بيان صحفي اليوم إنه منذ بداية العام تعرضت السعودية لأكثر من 240 هجومًا من ‏الحوثيين، الذين عرَّضوا الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون ‏في المملكة العربية السعودية.

‏وأضاف: كما كثف الحوثيون هجماتهم داخل اليمن في الأسابيع الأخيرة، ولاسيما هجومهم على مأرب. ويؤدي هذا الهجوم المكلف والمتعثر إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. إن هجمات الحوثيين تديم ‏الصراع، وتطيل من معاناة الشعب اليمني، وتهدد جهود السلام في لحظة حرجة.





‏ودعا وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الحوثيين مرة أخرى إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والدخول في ‏مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.