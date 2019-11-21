شاهد.. مبتعث سعودي يقدم مقطعًا مرئيًّا باليابانية للتعريف بنادي الهلال

تزامنًا مع المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا أمام "أوراوا"

قدم المبتعث السعودي في اليابان، أحمد حنبولي؛ مقطعًا مرئيًّا تعريفيًّا بنادي الهلال السعودي، تزامنًا مع المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا "مباراة الذهاب" التي يواجه فيها نادي الهلال أراوا الياباني، الأحد المقبل، في العاصمة اليابانية طوكيو.



وتناول "حنبولي" في المقطع المرئي الذي لقي رواجًا واسعًا بين الجماهير الهلالية، التفاصيل المميزة للنادي كواحد من أكبر وأقوى الأندية الرياضية في قارة آسيا، وابتداء بتاريخ التأسيس 1957م، على يد الشيخ عبدالرحمن بن سعيد، وقصة تسمية النادي بالهلال، والتي أطلقها الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله-.



كما قدم المبتعث "أحمد" عددًا من الإنجازات التي حقّقها نادي الهلال، وعرضًا لأبرز نجومه الحاليين أمثال كابتن الفريق اللاعب محمد الشلهوب، الذي يعتبر أكثر لاعب سعودي تحقيقًا للألقاب، واللاعبين سالم الدوسري، وسلمان الفرج.



وقال المبتعث السعودي في اليابان أحمد حنبولي، في حديثه لـ"سبق": إن العرض التعريفي هو امتداد لسلسلة عروض مرئية تعريفية باللغة اليابانية، عن المملكة العربية السعودية بشكل عام من ناحية الإنجازات والتقدم التي تشهدها المملكة حاليًّا بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



كما قدم "حنبولي" شكره لكل من ساهم معه في إنتاج هذه العروض وفي مقدمتهم عائلته، وعبدالسلام العنزي، وأبوعيسى، وحسام الأحمدي، وسعد عبدالعزيز، ومحمد الصبحي، وعبدالله الخطيب، ومجاهد، والمخرج الكبير نايف الطلحي.



يذكر أن نادي أوراوا الياباني يستضيف، الأحد المقبل، في العاصمة اليابانية، الهلال السعودي، في لقاء الإياب من المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2019م.



وكان نادي الهلال حقق انتصارًا مهمًّا في لقاء الذهاب، الذي أُقيم في مدينة الرياض بنتيجة هدف وحيد.