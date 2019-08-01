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تنفيذًا لبرنامجها "حج حركية" للسنة التاسعة على التوالي

"حركية" تنهي استعداداتها لتحجيج 200 فرد من ذوي الإعاقة

أنهت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، استعداداتها لتنفيذ برنامجها "حج حركية" للسنة التاسعة على التوالي.



يأتي ذلك امتدادًا لخطتها السنوية لتحجيج ذوي الإعاقة الحركية والبالغ عددهم 200 حاج مع مرافقيهم من مختلف أنواع الإعاقات الحركية في جميع مناطق المملكة.



من جهته قال مدير عام الجمعية محمد بن سعد الحمالي: إن الجمعية بدأت منذ أربعة أشهر إعداد البرنامج وتشكيل لجنة للتسجيل وإجراء المقابلات والفرز للمتقدمين، وتجهيز وصيانة حافلات النقل المزودة برافعات هيدروليكية والتجهيزات الخاصة لنقل ذوي الإعاقة واستيعاب الكراسي المتحركة، والزيارات للجهات الحكومية ذات العلاقة للتنسيق معهم وتقديم التسهيلات لهم.



وأضاف "الحمالي" أنه تم خلال الأيام الماضية زيارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للإشراف على تجهيز مقر السكن وتهيئته لذوي الإعاقة الحركية ومخيم عرفات.



كما بيّن أن جمعية "حركية" ستقيم لقاءً مفتوحًا للمقبولين من الحجاج وذويهم وفريق العمل من مشرفين ومتطوعين، للتعريف بأركان الحج وشرح مناسك الحج والتعريف بخطة السير والتنقلات منذ الوصول للمشاعر المقدسة.



يذكر أن تكلفة الحج للفرد الواحد من ذوي الإعاقة والمستفيدين من خدمات الجمعية؛ تقدر بنحو أربعة آلاف ريال، فيما يتم استقبال الدعم للبرنامج من خلال مصرف الراجحي على الحساب SA1680000260608010377773.