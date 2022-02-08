وزارة التجارة تُطلق استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية

في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات

أطلقت وزارة التجارة استبانة رضا المستهلك عن المتاجر الإلكترونية، وذلك في إطار الشراكة مع المستهلك لتطوير القطاعات وتجويد الخدمات.

وتتضمن الاستبانة أسئلة موجهة للمتسوّق الإلكتروني "لقياس" رضاه من خلال تحديد المتجر الإلكتروني الذي يتعامل معه، وآلية التسوّق ومناسبتها له، وجودة المنتجات المعروضة، ووضوح الأسعار، ومدى التزام المتجر بالتوصيل، ومطابقة المنتجات المستلمة لما تمّ طلبه، إضافة إلى الالتزام بحفظ حقوق المستهلك، ووضوح إجراءات الإلغاء والاستبدال والاسترجاع، وملاءمة خيارات الدفع وغيرها من الخدمات.

وأكّدت الوزارة اهتمامها بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمتسوّقين والتنسيق المباشر مع المتاجر الإلكترونية لرفع كفاءتها، واعتماد مؤشرات لقياس الأداء بشكل دوري تُناقش مع المتاجر والمستهلكين بكل شفافية.

ويمكن المشاركة في الاستبيان عبر الرابط: https://survey.mc.gov.sa/