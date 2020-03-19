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ردًا على الاستفسارات الواردة للوزارة حول قيام بعض منشآت القطاع الخاص بذلك

"الموارد البشرية": النظام لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن عقود العمل ملزمة لطرفي العلاقة التعاقدية "العامل وصاحب العمل"، ولا تؤثر الظروف الاستثنائية المؤقتة فيها وأن نظام العمل في المملكة لا يسمح بمنح العاملين إجازة دون أجر بغير موافقتهم.



جاء ذلك نظرًا للاستفسارات الواردة للوزارة حول قيام بعض منشآت القطاع الخاص بمنح العاملين لديها إجازة بلا أجر ودون موافقتهم.



وأضافت الوزارة أنه يمكن للمنشآت التي لديها عاملين لا تسمح لهم الظروف الحالية من أداء أعمالهم وفق الطرق التقليدية، اتباع طرق بديلة لتمكينهم من استكمال مهامهم، ومن بينها العمل عن بعد، الذي سبق وأن تم نشر الدليل الإرشادي الخاص به في موقع الوزارة.



ودعت الوزارة كافة منشآت القطاع الخاص إلى التعاون والالتزام بالأحكام النظامية، كما يمكن إبلاغ الوزارة بأي مخالفات يتم رصدها عن طريق القنوات الرسمية، مثل تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال الهاتفي على الرقم الموحد "19911".