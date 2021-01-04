فرصة وحركة.. طقس العلا "محل القمة الخليجية الـ41" بتوقيع "الأرصاد"

المركز أشار إلى أن درجة الحرارة العظمي 21 مئوية والحرارة الصغرى 10

أوضح المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس غداً الثلاثاء في مدينة العلا؛ محل انعقاد القمة الخليجية الـ41.

وقال المركز عبر حسابه في "تويتر": "أهم الظواهر الجوية، هناك فرصة لتكوُّن الضباب خلال الليل وفترة الصباح الباكر، وأن درجة الحرارة العظمي ستكون (21) مئوية ودرجة الحرارة الصغرى (10) مئوية".

وأضاف: "حركة الرياح ستكون شمالية شرقية بسرعة (12 – 30) كم/س، أما حالة السماء فستكون من صحوة إلى غائمة جزئياً".