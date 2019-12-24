رئيس"الذكاء الاصطناعي": الترتيبات التنظيمية ستطلق الطاقة الكامنة للبيانات

شكر القيادة على إقرارها.. وقال: سيكون للهيئة أثر بالغ في تحديد الرؤى الوطنية

رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي باسمه وباسم جميع منسوبي الهيئة وقطاعاتها خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وقال "الغامدي": اعتماد الترتيبات التنظيمية للهيئة يؤكد اهتمام القيادة بالبيانات والذكاء الاصطناعي ودورها المحوري في وضع المملكة على خارطة العالم كإحدى أهم الدول في قيادة الحراك العالمي في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف: إقرار الترتيبات التنظيمية للهيئة سيمكّنها من العمل على إطلاق الطاقة الكامنة للبيانات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدعم الأولويات الوطنية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأردف "الغامدي": الهيئة سيكون لها الأثر البالغ في تحديد الرؤى الوطنية في المرحلة القادمة بما يليق بمكانة المملكة علمياً وتقنياً واقتصادياً، حيث تُعد البيانات نفط القرن الحادي والعشرين لمساهمتها في تعزيز موارد الاقتصاد الوطني وبما يضعها على الخارطة العالمية في تبني الحلول والمنتجات المعتمدة على قوة البيانات التي تملكها الهيئة وتسخيرها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الوطن والمواطن والبشرية عموماً.