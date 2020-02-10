"التويجري": إطلاق جائزة التميز للمرأة على مستوى الدول العربية.. ولجنة لها برئاسة المملكة

قالت: نسعى أن تشمل مبادرة "تالة" أكبر عدد من النساء بمحافظات ومناطق السعودية

كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، عن إطلاق جائزة التميز للمرأة على مستوى الدول العربية، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للجائزة برئاسة المملكة العربية السعودية والدولتين السابقة واللاحقة لإدارتها، ووضع الحوكمة لها.

وأشارت إلى اقتراح مبادرة من السعودية بمشاركة مع مملكة البحرين لوضع مرصد يرصد مشاركة المرأة العربية في التنمية يساعد في وضع الخطط والمستهدفات للمرأة العربية.

وعن إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية، قالت التويجري لقناة العربية: "ترأس الرياض اجتماعات لجنة المراة العربية لمدة عام كامل، وستكون مسؤولة عن متابعة توصيات اجتماعات اللجنة التي أنهت اجتماعاتها اليوم (الاثنين) لمدة عام كامل أيضاً، وستكون مسؤولة عن تفعيل أي مبادرات سواء كانت عن المستوى المحلي أو الإقليمي تحت أجندة الرياض عاصمة المرأة العربية"، مشيرة إلى أن المملكة ستقدم الدعم الفني خلال سنة الرئاسة.

وبخصوص مبادرة "تالة" للمرأة، أوضحت "التويجري" أنها إحدى مبادرات مجلس شؤون الأسرة، وهي مبادرة وطنية محلية، لكن سيتم أخذها لبعد آخر في سنة الرياض عاصمة المرأة العربية، لتشمل أكبر عدد من النساء على مستوى كافة محافظات ومناطق السعودية، وتهدف للتمكين الاقتصادي، وهي حاضنة أعمال للسيدات اللاتي يملكن أفكاراً اقتصادية رائدة، ويتم مساعدتهن من خلال الدعم الفني أو القانوني والمادي، والحصول على القروض.

وكانت لجنة المرأة العربية أعلنت عن إطلاق الرياض عاصمة للمرأة العربية 2020 تحت شعار "المرأة وطن وطموح"، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ39 للجنة المرأة العربية والتي عقدت أمس بالرياض تحت مظلة جامعة الدول العربية، بحضور الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والآليات الوطنية المعنية بالمرأة والوفود من المنظمات العربية والدولية.



وأوضحت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، أن إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية يأتي لدور ومكانة المملكة الذي تقوم به على المستويات كافة، ودعمها المستمر للمرأة ودورها، حيث تشارك المملكة المجتمع الدولي في أهم القضايا التي تؤثر في مشاركة المرأة العربية في التنمية وتسهم في إيصال صوتها.