أهالي "عسيلة مكة" بلا مركز صحي.. ويناشدون "الوزارة"

يطالبون منذ سنوات باستحداثه.. دون جدوى

عبّر عدد من أهالي حي العسيلة بمكة المكرمة عن استيائهم من تأخر افتتاح المركز الصحي بحيهم منذ سنوات.

وقال الأهالي في شكوى بعثوا بها إلى "سبق": منذ عام 1435 ونحن نطالب باستحداث مركز صحي في حي العسيلة، حيث يفوق أعداد السكان العشرين ألف نسمة - على حد قولهم.

وأضافوا: في عام 1438 تمت الموافقة من قِبل وزارة الصحة باستحداث مركز صحي في الحي، واستبشرنا خيراً؛ حيث تقدم الأهالي بعدة مبانٍ واختارت الشؤون الصحية بمكة أحد المباني التي تم تقديمها، وكلّفت حينها المالك بعد الوقوف على المبنى من عدة لجان، مع اعتماده ورصد مبلغ الإيجار.

وتابعوا: بعد كل تلك الخطوات صُدمنا مؤخراً برفض استحداث المركز الصحي، على الرغم من الموافقة عليه.

وأشاروا إلى أنهم لا يزالون ينتظرون افتتاح المركز الصحي منذ سنوات، لافتين إلى أن أقرب مراكز صحية لهم تقع في أحياء جبل النور والعدل والشرائع، وشارع الحج.

وطالبوا المسؤولين في الشؤون الصحية بمكة المكرمة بضرورة الوقوف على الحي مجدداً وعن مدى حاجتهم الماسّة لافتتاح مركز صحي يكفيهم العناء والتعب والمشقة عند البحث عن مراكز صحية أخرى في الأحياء الأخرى، فضلاً عن مساواتهم بالأحياء المجاورة.