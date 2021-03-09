"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، تسجيل 390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 380572 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 306 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 371338 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6539 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2695 والحالات الحرجة 515 حالة.