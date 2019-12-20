ضبط 3 آلاف مركبة زاحمت مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

عقوبتها تصل لـ900 ريال

أكدت الإدارة العامة للمرور أنها ضبطت نحو 3415 مركبة؛ خالف أصحابها التعليمات؛ وذلك بإيقافها في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات، ضمن الحملة الميدانية التي تقوم بها في جميع مناطق السعودية.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام، وعدم مخالفتها.

وكانت إدارة المرور قد ذكرت أن الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة يعد مخالفة مرورية، تبدأ بـ 500 إلى 900 ريال، إضافة لحجز المركبة في حال تعذُّر الوصول للسائق، أو عدم تجاوبه.

وتسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه التنبيهات، والتعريف بها، للحد من هذه الظاهرة، والتعدي على حقوق هذه الفئة من المجتمع.

وتشترط الأنظمة تحديد مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المواقف العامة أو حول المولات والأسواق التجارية أو الدوائر الحكومية؛ وذلك لظروفهم الخاصة، وتكون قريبة من مداخل المجمعات أو المباني للتسهيل عليهم حال عملية الدخول والخروج.

الجدير بالذكر أن إدارات المرور تقوم بحملات منتظمة على المخالفين بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مناطق السعودية؛ وذلك للحد من هذه الظاهرة، ونشر الوعي المروري بين جميع فئات المجتمع.