المملكة في المرتبة الـ13 عالمياً ضمن الدول الأكثر أماناً من كورونا

تبوأت المملكة المرتبة الـ13 عالمياً في ترتيب أكثر الدول أماناً في العالم من فيروس كورونا، وذلك وفقاً لتقرير حديث نشرته مجلة فوربس.

وكانت المملكة تحتل المرتبة الـ17 سابقاً وتقدمت 4 مراتب حالياً، متفوقة على أمريكا ومعظم الدول الأوروبية، وقد تصدرت القائمة ألمانيا.

واعتمد التقرير الذي نشرته مجلة "فوربس" على العديد من المؤشرات والمعايير؛ مثل كفاءة الحجر الصحي والمراقبة والكشف والاستعداد الصحي والكفاءة الحكومية.