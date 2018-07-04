"العتيبي" نفد وقود مركبته.. واختفى منذ 18 يوماً بالرياض

يعاني اعتلالات نفسية ولا يحمل إثباتات رسمية

ناشد ذوو الشاب ماجد العتيبي بالبحث عن ابنهم المفقود منذ ١٨ يوماً بالرياض، وسط استنفار الجهات الأمنية وفرق البحث التطوعية دون جدوى حتى الآن.

وقال أحد ذويه لـ"سبق": "مفقودنا يبلغ ٢٥ عاماً من عمره، وتم فقدانه منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وعثر على مركبته بأعلى جسر حجز وادي لبن غرب الرياض، وقد نفد الوقود بها".

وأضاف: "ماجد يُعاني اعتلالات نفسية، ولا يحمل إثباتات رسمية، ولم يسبق له الاختفاء قبل ذلك، ولا تزال الجهات الأمنية والفرق التطوعية تُمشّط العاصمة من أودية وشِعاب ومستشفيات بحثاً عنه دوى جدوى حتى الآن". داعياً قرّاء "سبق" لمساندة الجهات الأمنية في البحث عنه، ومن يجده يُبلغ أقرب مركز أمني لديه أو يتواصل مع ذويه على الرقم: 0505141448.