شكاوى حلولها تلوح.. شاهد جولات بلدية على مشاريع تنفذها "أمانة جدة"

رئيس وأعضاء المجلس يتفقدون.. وتصريف أمطار "الأصالة" أحد المشاريع

نفذ أعضاء المجلس البلدي بجدة، جولات مجدولة على عدد من المشاريع التي تنفذها أمانة المحافظة؛ وذلك لمتابعة سير العمل بها ونسبة الإنجاز.

وضم فريق العمل رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي ونائبه عايض بن درهم، والأعضاء شاكر الشهري وصديق خوجه وسعيد الزهراني وحسن بصفر وكمال الحميدي ورشا حفظي، وشملت الجولة الأولى تفقد مشروع شارع صاري؛ حيث تم الاطلاع على سير العمل به ونسبة الإنجاز.



كما زار وفد المجلس مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار بحي الأصالة وزيارة محطة الرفع الرئيسية بالحي؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع 45% من الشبكة والتي تقدر بأكثر من (14) أربعة عشر كيلو ونصف الكيلو ومدة المشروع (18) شهرًا، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية هذا العام 2021م وبمبلغ يقدر بـ(61) واحد وستين مليون ريال، وتعتبر محطة الرفع الأساسية بالحي المكون الرئيسي للمشروع كونها تقوم برفع المياه المتجمعة من الشبكتين شبكة تصريف مياه الأمطار وشبكة تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريفها في مجرى السيل القائم.



وأكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن الجولات التي قام بها المجلس خلال اليومين الماضيين تأتي من ضمن مهام المجلس وأعضائه للوقوف ميدانيًا على المشاريع الحيوية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن ومتابعة سيرها وطرق تنفيذها والاطمئنان على وتيرة العمل بها، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه المشاريع كانت من الأمور الملحة والواجب قيامها.

وأضاف أن شكاوى وردت في أوقات سابقة من المواطنين يطالبون فيها بالحلول، معرباً عن شكره بأن هذه الحلول بدأت تظهر على سطح الواقع؛ وذلك باستجابة الجهات المعنية وتنفيذها لهذه المشروعات بدعم لا محدود من القيادة التي لا تألو جهدًا في تحقيق الرفاه للمواطنين.