الباحة.. 1160 مخالفة لاحترازات كورونا في أسبوع وأمير المنطقة يشدد على تطبيق الإجراءات

رصدت الجولات الميدانية بمنطقة الباحة 1160 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط.

‏فيما شدد أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود على تكثيف الجولات، وتطبيق الإجراءات داخل المنشآت الحكومية والخاصة والكيانات والأماكن التي تضمّ تجمّعات بشرية، ورصد المخالفات، والرفع بتقارير ميدانية عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.