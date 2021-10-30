وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة

على مساحة 1.6 مليون متر2 وتوفر ألف فرصة وظيفية

أنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة، الاتفاق مع الجمعية الزراعية ببلجرشي، لإنشاء مدينة البن التنموية، بمركز معشوقة بمحافظة القرى.

جاء ذلك بمتابعة مستمرة من أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتأتي مدينة "البن" على مساحة إجمالية بلغت مليونًا و600 ألف متر مربع، بطاقة تشغيلية تستهدف توفير أكثر من ألف فرصة وظيفية وزراعة 300 ألف شجرة بن، تتضمن عدة مرافق هامة، عبارة مصنع متكامل للبن يشمل الفرز والتجهيز والتحميص والتغليف.

كما يشتمل على مركز تدريب، ومركز أعمال، ومعرض دائم، وتوجد منطقة مخصصة للسكن والضيافة؛ حيث تستهدف الوزارة جعل مدينة البُن واجهة سياحية مميزة.

وتسعى الوزارة من خلال العديد من البرامج والمبادرات، إلى دعم مشروعات زراعة البُن ومنها مبادرة إعادة تأهيل المدرجات الزراعية، وحصاد مياه الأمطار، والتي ساهمت في إعادة تأهيل 114 مزرعة بُن بمنطقة الباحة.

كما تم توزيع 17 ألف شتلة بُن مجانية، وأيضًا برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف)، الذي يقدم دعمًا ماديًّا غير مسترد إلى ثمانية قطاعات منها البن؛ حيث يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

من جانبه، رفع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، بالغ الشكر والامتنان لأمير الباحة -حفظه الله- على حرصه واهتمامه ومتابعته للمشروعات التنموية بالمنطقة، وخاصة مدينة البُن التي حظيت باهتمام ومتابعة خاصة من أمير الباحة.