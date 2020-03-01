وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة التونسية

بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

وزير الداخلية رئيس الحكومة التونسية

1

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 08:11 PM

بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة التونسية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 1,373

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية رئيس الحكومة التونسية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020