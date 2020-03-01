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بحثا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الحكومة التونسية

استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية إلياس الفخفاخ.



وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .