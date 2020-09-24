"كورونا" ينهي حياة 1.136 أمريكياً في 24 ساعة

عدد الوفيات بلغ 201,411

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 41,310 إصابة مؤكدة و1,136 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وبينت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 916,292 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 201,411 حالة وفاة.