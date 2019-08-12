أجواء اليوم والغد.. "الحصيني" يتوقعها ماطرة في مكة والمشاعر

خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بحبات برد وتشمل جازان والباحة وعسير

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، في تغريدة بحسابه بتويتر، أمطارًا متفاوتة من مكان لآخر خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، اليوم الاثنين وليلة غد الثلاثاء على أجزاء من جازان والباحة وعسير ومكة، خاصة شرقها نواحي المشاعر والطائف والإمارات وسلطنة عمان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت اليوم أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر، من حالات ماطرة متفاوتة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى المساء.