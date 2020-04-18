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"الزهراني": دهم للمواقع بعد رصد.. تجمع وبيع عشوائي قد يسبّب تفشّي "كورونا"

بدعم أمني.. إزالة 260 عربة خشبية وبسطة بجدة ومصادرة 33 طنّ خضراوات

أزالت بلدية البلد التابعة لأمانة محافظة جدة، 260 عربة خشبية وبسطة بأحياء: العمارية والبخارية والسبيل والبغدادية والصحيفة؛ وذلك بمشاركة الضبط الميداني بشرطة جدة والدوريات الأمنية، وتمت مصادرة 33 طن خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية حسب المتبع.



وأوضح وكيل أمين محافظة جدة للبلديات المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أن الفرق تمكّنت من مداهمة هذه المواقع بعد رصدها؛ حيث كانت تشكل تجمعًا لعمالة تمارس البيع العشوائي داخل أحياء عشوائية؛ مما قد يؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.