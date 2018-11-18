القريات .. غرق شاب في سد وادي سمرمداء .. و"المدني" ينتشل جثته

يبلغ من العمر 15 عاماً .. ودعت المديرية إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع المياه

لقي شاب مصرعه إثر سقوطه في سد وادي سمرمداء التابع لمحافظة القريات؛ حيث تمّ إخراجه متوفى - رحمه الله - وتمّ تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي؛ أن الدفاع المدني بمحافظة القريات باشر اليوم السبت، بلاغا عن سقوط شاب يبلغ من العمر 15 عاماً في سد وادي سمرمداء، وتمّ إخراجه ووُجد متوفى - رحمه الله - وتمّ تسليم الموقع إلى جهة الاختصاص.

وقدّم "الضويحي"؛ تعازيه الحارة لذوي المتوفى سائلاً المولى - عزّ وجلّ - له الرحمة والمغفرة، والصبر والسلوان لذويه، مجدّداً الدعوة للمواطنين والمقيمين، بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر السيول والأمطار، مشدّداً على ضرورة اتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمّعات المياه والابتعاد عن مصادر الكهرباء في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.