رئيس اللجنة القضائية ينسب لـ"ترامب" تهمة توجب العزل.. دعا الخارج للتدخل في الانتخابات

اتهمه باستغلال سلطات منصبه.. والاستعداد للتفريط في الأمن القومي

اتّهم رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديمقراطي جيري نادلر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، بأنه مستعد للتفريط بالأمن القومي الأمريكي لتعزيز حظوظ انتخابه رئيسًا لولاية ثانية، وذلك مع بدء المجلس مناقشة توجيه التهم في إطار التحقيق الرامي لعزل سيّد البيت الأبيض.

وذكر "نادلر" أن "ترامب دعا بشكل صريح ومباشر الخارج إلى التدخل في انتخاباتنا"، في إشارة إلى جهود "ترامب" لدفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظًا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتشويه سمعته.

وقال رئيس اللجنة القضائية: "لقد استغل ترامب سلطات منصبه لمحاولة تحقيق هذا الهدف، وأوفد وكلاءه لكي يوضح أن هذا ما أراده وطلبه"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف: "لقد كان على استعداد لتعريض أمننا ومنصب الرئاسة للخطر من أجل مكاسب شخصية وسياسية".

وكان بدء جلسات اللجنة القضائية في مجلس النواب للنظر في الأدلة التي كشفها التحقيق ناريًا، إذ اعتبر الجمهوريون أن الديمقراطيين يحاولون الانقلاب على انتخابات العام 2016 التي فاز فيها" ترامب" بالرئاسة، وأنهم يدفعون نحو المضي قدمًا في إطلاق إجراءات العزل من دون مراعاة الأصول القانونية.

وأطلقت المعارضة الديمقراطية التي تملك غالبية في مجلس النواب، أواخر سبتمبر، آلية لعزل "ترامب" وعهدت بمهمة التحقيق إلى لجنة الاستخبارات في المجلس.



وينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس قد يعزل من المنصب في حالة اتهامه بالخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والجنح الخطيرة، ويعد الديمقراطيون أن "ترامب" عرض رشوة على نظيره الأوكراني بهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية من الخارج.