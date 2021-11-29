"الحازمي" يقلد "الحارثي" رتبته الجديدة "رئيس رقباء"

قلّد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد فواز الحازمي؛ رئيس رقباء راشد بن عواض الحارثي، رتبته الجديدة (رئيس رقباء)، بعد صدور الأمر الكريم بترقيته.

وعبَّر "الحارثي" عن سعادته بالترقية، واعداً بأن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

