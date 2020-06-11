الكويت: 609 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 34432 حالة

"الداخلية": إصابة 268 سجينًا بالفيروس وشفاء 255 حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 34432.



ووفق صحيفة "القبس" بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 279 حالة فيما وصل عدد حالات الشفاء من المرض إلى 24137 شخصًا.



من ناحية أخرى أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، إصابة 268 سجينًا بسجن الكويت المركزي بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.



وأوضحت الداخلية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن عدد حالات الشفاء بين السجناء، وصل إلى 255 حالة حتى الآن، مشيرة الى أن باقي الحالات ما زالت بالعزل تحت المتابعة وفي طور الشفاء.



وأشارت إلى أن الحملة التي قامت بها الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، لتوقيع الكشوفات والمسحات الطبية على نزلاء السجن المركزي؛ تستهدف التأكد من خلوهم من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.