سفارة المملكة بالكويت تحذّر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

دعتهم إلى أخذ الحيطة مبيّنةً أنها في إجازة اليوم وستُكمل أعمالها غداً

حذّرت السفارة السعودية في الكويت، المواطنين الموجودين كافة، من سوء الأحوال الجوية، وأهابت بهم اتخاذ الحيطة والحذر، مبيّنةً أنها في إجازة اليوم.

وقالت السفارة، عبر حسابها في "تويتر": نظراً لسوء الأحوال الجوية في دولة الكويت، تفيدكم السفارة بأن اليوم إجازة، وستُكمل السفارة أعمالها غداً، بمشيئة الله، وتُهيب السفارة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر.

وكانت دولة الكويت قد أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية عن العمل؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.