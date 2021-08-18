"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتشمل محافظتَي العقيق والمندق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.