على خطى الليرة.. السندات السيادية لتركيا تتراجع

إصدار 2030 الأدنى وصل لأقل مستوياته في 6 أسابيع

تراجعت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع، في ظل استمرار الضغوط على الليرة.

ووفق وكالة "رويترز"؛ فقد انحدر كل من إصدار 2030 و2034، أكثر من سنت في الدولار؛ وذلك بحسب بيانات "تريدويب".

ونزلت الليرة نحو 0.5% مقابل الدولار اليوم، مواصِلة خسائرها بعد انحدارها أكثر من 1% أمس الاثنين؛ لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.

وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في "بيكتت لإدارة الأصول": المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة؛ حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور.