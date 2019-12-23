جراحة ناجحة لاستئصال الأجزاء الميتة من "العجان" لمريض بمستشفى خميس مشيط

حالته كانت نادرة وخطرة.. وتسمى Fournier gangrene

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى خميس مشيط العام في إنقاذ مريض، يعاني حالة نادرة وخطرة، تسمى Fournier gangrene.

وكشف الفريق الطبي أن هذه الحالة عبارة عن التهاب شديد في منطقة العجان. وعلى الفور تم استقبال المريض، وتشكيل فريق طبي من أطباء جراحة المسالك البولية بإشراف الدكتور عبدالعزيز شويل، وأطباء الجراحة العامة، بإشراف الدكتور محمد الزهراني؛ ليتم إعطاء المريض السوائل الوريدية والمضادات الحيوية، ونقله مباشرة لغرفة العمليات؛ وذلك لاستئصال الأجزاء الميتة من منطقة العجان عبر إجراءات طبية عدة، وإجراء فتحة للإخراج من جدار البطن عن طريق المنظار الجراحي لتفادي الشق الجراحي.

وقد تكللت العملية بالنجاح - بفضل الله -؛ ليتم بعد ذلك نقل المريض لقسم التنويم لمتابعة الحالة بشكل مستمر إلى أن تحسَّن المريض بشكل كامل، وتم تحويله لجراحة التجميل لاستكمال ترميم الأجزاء المفقودة.

وقد أجرى الدكتور محمود العمليات التجميلية له.

يُشار إلى أن المريض خرج من المستشفى سالمًا معافى بعد شهرين من متابعة الحالة.