مدير مركز فهد الثقافي الإسلامي يلتقي سفير خادم الحرمين لدى الأرجنتين

بمناسبة الثقة الملكية بترقيته

التقى مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بمدينة بيونس آيروس الشيخ علي بن عوضه الشمراني، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني، بمناسبة الثقة الملكية بترقيته على مرتبة سفير.

وقدّم مدير المركز ومنسوبيه للسفير رياض الخنيني التهنئة المقرونة بصادق الدعاء بأن يوفقه الله، لكل خير، وأن يبارك في عمره وعمله لخدمة الإسلام، وما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- مشيداً بدعم السفارة لأعمال وبرامج المركز الدعوية والثقافية.

من جانبه، شكر السفير "الخنيني" لمدير مركز خادم الحرمين، ومنسوبي المركز، مشاعرهم الصادقة، سائلاً الله، أن يوفقه لخدمة المملكة والعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

كما ثمّن "الخنيني" الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الذي يمثل عمقاً في العلاقات التاريخية بين البلدين ورمزاً إسلامياً يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والتسامح والمحبة.

وفي ختام الاستقبال، قدّم مدير مركز الملك فهد الثقافي، هدية تذكارية للسفير؛ نظير دعمه لأعمال وبرامج المركز، كما التقطا الصور التذكارية بهذه المناسبة.