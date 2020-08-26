الأردن يحظر التجول في العاصمة ومحافظة أخرى بعد تزايد إصابات "كورونا"

يمتد ليوم واحد ويبدأ من الساعة 11 مساء غدٍ

فرضت الحكومة الأردنية اليوم (الأربعاء)، حظراً شاملاً على العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

وذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، خلال إيجاز صحفي، أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات على مدار اليوم للوقوف على تطورات الحالة الوبائية، وتحديد مجموعة إجراءات للتعامل معها.

وبين أن حظر التجوال الشامل سينفذ طوال يوم الجمعة المقبل في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء فقط، في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بـ"كورونا" في المحافظتين.

وأضاف أن ساعات الحظر ستستمر كما هي في باقي محافظات المملكة.

وأوضح أن الحظر سيبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلاً غداً وسيستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة.