تأثيث فندقي و100 ألف سرير.. 8 مبادرات لـ"مطوفي جنوب آسيا" تطويقاً لـ"كورونا"

"بدر": لجان ميدانية عملت وفق برنامج زمني محدد أنجزت بأعلى مستوى وعبر آليات عدة

أطلقت مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، ثمان مبادرات نوعية انطلاقاً من واجبها الوطني والمسؤولية الاجتماعية وتجاوباً مع جهود الجهات الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك إسهاماً منها ومن مساهميها ومكاتبها الميدانية والشركات المتعاقدة معها.

وتم تجهيز 3 فنادق وتأثيثها وتجهيزها بكافة الخدمات، وتأمين ما يزيد عن مائة ألف سرير تحت تصرف الشؤون الصحية لاستخدامها لمواجهة فيروس كرونا إذا ما دعت الحاجه، وتأثيث وتجهيز برج مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، وتسخير أسطول الشؤون العامة بالمؤسسة من سيارات الإسعاف وسيارات النقل والآليات تحت تصرف المديرية العامه للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وتوفير 100 عامل مساند للخدمات، ودعم الشؤون الصحية والجهات المختصة لوجستياً، وتزويد مستشفى النور التخصصي بما يزيد عن ستة آلاف حقيبة طبية، وتوجيه رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية بتقديم كل وسائل الدعم والمساندة اللوجستية لرجال الأمن المنتشرين بجوار مقار مكاتبهم الميدانية في مختلف أحياء العاصمة المقدسة.

وساهمت اللجنة المشكلة من كافة إدارات المؤسسة وبمتابعة وإشراف من رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف رئيس مؤسسة جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر في العمل المتواصل خلال الأسابيع الماضية وبالتنسيق مع إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة والمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على تفعيل هذه المبادرات النوعية على أرض الواقع وسلمت المباني بعد تجهيزها لصحة مكة، كما وضعت جميع سيارات الإسعاف وآليات النقل والعمالة تحت تصرفها خلال ممارسة أعمالها في مواجهة الفيروس.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر، أن المؤسسة قامت بتقديم هذه المبادرات إيمانا منها ومن منسوبيها بدورها المحوري في المشاركة المجتمعية ومن مبدأ مسؤوليتها الاجتماعية بادرت بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض هذه المبادرات والحصول على الموافقات الرسمية ومباشرة المهام.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية للعمل وفق برنامج زمني محدد وأنجزت هذه المبادرات على أعلى مستوى ووفق آليات وبرامج ومتطلبات المديرية العامة للشؤون الصحية وتمكنت هذه اللجان من إنجاز مهامها، ولا تزال هذه اللجان تعمل على إطلاق مبادرات أخرى، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن سياق المبادرات التي أطلقتها كافة الجهات الحكومية والأهلية في كافة أرجاء الوطن.

وقدم شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة والمديرية العامة للشؤون الصحية على ما يبذلونه من جهود كبيرة، كما تقدم بشكره لقيادة هذه البلاد التي وضعت المواطن في سلم أولوياتها وساهمت بشكل استثنائي وغير مستغرب في الحد من هذا الوباء وبذلت الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع وتجنيب المواطنين والمقيمين من التعرض للإصابة بهذا الوباء.