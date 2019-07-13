بالفيديو.. شاهد كيف تصل إغاثة مركز الملك سلمان للنازحين بـ"حجة اليمنية"

وزَّع 1180 سلة غذائية على المتضررين في مديريتَيْ حيران وعبس

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1180 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديريتَيْ حيران وعبس بمحافظة حجة، يستفيد منها 7080 فردًا.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال المركز للشعب اليمني في المحافظات اليمنية كافة.