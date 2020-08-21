شرطة القصيم تُطيح بشخص أتلف جهازاً لرصد السرعة بأحد الطرق

المتهم مواطن في العقد الثالث.. وسيُحال إلى فرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني؛ بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص قام بإتلاف جهاز رصد السرعة الآلي على أحد الطرق في المنطقة.

وقال "السحيباني": المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.