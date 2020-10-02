البنوك السعودية: قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف والحاجة الأساسية

التي سيوجه إليها مبلغ التمويل

دعت البنوك السعودية المواطنين إلى تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل قبل اتخاذ قرار الاقتراض.
جاء ذلك في تغريدة لـ"البنوك السعودية" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل."

البنوك السعودية

2

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442 02:59 PM

التي سيوجه إليها مبلغ التمويل

البنوك السعودية: قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف والحاجة الأساسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

8 4,121

دعت البنوك السعودية المواطنين إلى تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل قبل اتخاذ قرار الاقتراض.
جاء ذلك في تغريدة لـ"البنوك السعودية" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها: "قبل اتخاذ قرار الاقتراض يجب تحديد الهدف من الاقتراض والحاجة الأساسية التي سيوجه إليها مبلغ التمويل."

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

البنوك السعودية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020