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عقارات الدولة: عند الخامسة مساءً تبدأ اللجان النظر في الطلبات الواردة

اليوم.. إطلاق ‎#منصة_إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، موعد إطلاق منصة إحكام؛ لاستقبال طلبات تملك العقارات إلكترونياً، وذلك مساء اليوم.

تفصيلاً؛ تبدأ الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات واستقبال طلبات التعديل وتملك العقارات، اليوم الأحد عند الساعة الخامسة عصراً؛ حيث سيتم إطلاق منصة إحكام.