عمال منجم الذهب المحاصرون منذ أسبوع يطلبون "مخللات"

ينتظرون الإنقاذ.. وتشين: "تبدو حالتهم البدنية العامة جيدة للغاية"

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، الثلاثاء، أن العمال المحاصرين لأكثر من أسبوع في منجم ذهب صيني طلبوا إلقاء مخللات وعصائد عليهم أثناء انتظارهم قوات الإنقاذ.

وقال موقع صحيفة "الشعب" اليومية على الإنترنت، إن الطلب جاء بعد إسقاط خط هاتفي للعمال الـ11 داخل الغرفة رقم 6 بالمنجم، على ما أوردت "فرانس برس".

وذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" أن اثنين من عمال المناجم يتعافيان من الإرهاق وأصيب آخر في الانفجار الذي مزق المنجم يوم 10 يناير.

وأشار تشين في عمدة يانتاى فى مؤتمر صحفى صباح الثلاثاء إلى أنه تم تسليم الأدوية والأغذية والسوائل مرتين للعمال، والتي تكفي ليومين في الأقل.

وقال تشين: "تبدو حالتهم البدنية العامة جيدة للغاية".

والعصيدة المطلوبة، والمعروفة أيضًا باسم الدخن كونجي، هي وجبة فطور مغذية شائعة في جميع أنحاء شمال شرق الصين. وغالبًا ما تضاف إليه المخللات والفلفل الحار للنكهة والفيتامينات.

وأظهر مقطع فيديو موجز نشرته حكومة المدينة رجال الإنقاذ وهم يقطعون أقفاصًا معدنية تستخدم لنقل عمال المناجم والخامات التي كانت تسد النفق، وفق سكاي نيوز

وقام المئات من رجال الإنقاذ بحفر ستة أنفاق في محاولة للوصول إلى أقسام مختلفة من المنجم.

ومرر العمال ورقة إلى السطح يوم الاثنين يقولون فيها إنهم يعانون من أبخرة سامة وارتفاع منسوب المياه لكنهم طالبوا رجال الإنقاذ بعدم الاستسلام.

وأوضح مسؤولون في مدينة يانتاى بإقليم شاندونغ شرقي الصين، إن ناجيًا آخر من انفجار اللغم قبل أسبوع لا يزال موجودًا داخل غرفة مجاورة بينما لا يزال مصير 10 آخرين مجهولاً.